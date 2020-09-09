MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi
GeriGündem Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 09.09.2020 - 01:01 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi
Abone Olgoogle-news

Son dakika deprem: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer illerde de hissedildi.

Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.91 km olarak açıklandı. Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.

Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

ARTÇI DEPREMLER

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.3'lük depremin ardından 01:06'da 2.9, 01:08'de 2.2 şiddetinde artçı depremler meydana geldi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika deprem haberi: Marmara Denizinde deprem Tekirdağ ve İstanbulda da hissedildi

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Son dakika haberi... Malatya'da şiddetli depremGelen son dakika haberine göre Malatya merkezli şiddetli bir deprem oldu. Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Pütürge olan depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle