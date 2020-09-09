Son dakika deprem haberi: Marmara Denizi'nde deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi
Son dakika deprem: Marmara Denizi, Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer illerde de hissedildi.
Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Marmara Denizi'nde saat 00:57'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.91 km olarak açıklandı. Öte yandan aynı bölgede 23:28'de 1.3, 23:34'te 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti.
Ayrıca Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
ARTÇI DEPREMLER
Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.3'lük depremin ardından 01:06'da 2.9, 01:08'de 2.2 şiddetinde artçı depremler meydana geldi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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