Son dakika haberi: Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
TBMM Genel Kurulunda, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı.
Son dakika haberi... Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı, yargılama yolu açıldı. TBMM Genel Kurulunda, hakkında ’nitelikli cinsel saldırı’ ve ’tehdit’ le suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması oylanarak kabul edildi. Dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik hakkında kovuşturma ve soruşturma da başlamış olacak, yargılama yolu açılacak.
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