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AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 19:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Manisa'da orman yangını çıktı

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Son dakika haberi: Manisa'da orman yangını çıktı
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor. 

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 4 arazöz sevk edildi. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor. 

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