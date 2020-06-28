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DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 22:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Manisa OSB'de korkutan fabrika yangını!

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Son dakika haberi: Manisa OSB'de korkutan fabrika yangını!
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Son dakika haberi... Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.  

Son dakika haberine göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Bölgeye 7 itfaiye, 4 sulama tankeri sevk edildi.

Hem tesis içinde hem de dışında süren yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin kimyasal atık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çektiği belirtiliyor.

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