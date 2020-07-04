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DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Manavgat'ta orman yangını

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Son dakika haberi: Manavgat'ta orman yangını
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Taşağıl mahallesinde orman yangını çıktı.

Manavgat'ın Taşağıl mahallesi Karakaya mevkiinde seralara yakın bölgede bugün saat 12.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına havadan uçak ve helikopter, yerden de Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler tarafından müdahale ediliyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangınına 45 yangın söndürme görevlisi ve 15 arazözle müdahale edildi. Yangının iç kısımlarına ise 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale etti. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de çalışmaları yerinde incelediği orman yangını, 1,5 saatlik çalışma sonucu büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

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