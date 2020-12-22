Son dakika haberi... Maltepe'de özel hastanede yangın

Yangın, saat 15.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı'da bulunan özel bir hastanede çıktı. Bilgi işlem odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada hastane tahliye edildi. Yangının çıktığı bilgi işlem odasının yanında bulunan yoğun bakım ünitesinde yatan 8 hasta ise sedyelerle taşınarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.



Yangına ilk müdahale yapan hastane çalışanlarına ise dışarıda oksijen desteği sağlandı. Yaşanan olayla ilgili Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, “Bodrum katta bulunan bir kanepeden çıktı yangın. Sebebini bilemiyoruz henüz. Kanepe tutuşuyor, yanıyor. O arada müdahale ediliyor. İtfaiye geliyor. Yangın bundan ibaret. Bunun dışında binada herhangi bir yangın yok. Fakat aynı zemin kattaki yoğun bakım ünitesinde hastalar var. Dumanın tahliyesi biraz gecikeceğinden dolayı hastalar sevk ediliyor.



Dumandan olumsuz etkilenen bir hastamız da yok. Ama tedbiren yoğun bakım hastasının 8 tanesi hastanelere sevk ediliyor. Bunun dışında herhangi bir hasar yok binada. Hastane çalışanları dumandan etkilenmişler. Dumanın tahliyesi biraz gecikmiş. İtfaiyenin desteğiyle şu anda dumanlar tahliye edildi. Odada bir takım elektrik aksamı var, itfaiye inceliyor. Yangının ondan mı çıktı, sigaradan mı çıktı net bilgi yok" dedi.