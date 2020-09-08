Son dakika haberler... Malatya'da 4.6 büyüklüğünde şiddetli deprem

Son dakika haberi... AFAD'tan yapılan açıklamaya göre saat 13.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili ''Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

''10 SANİYE SÜRDÜ''

AA Muhabiri Volkan Kaşık ise açıklamasında 'Saat 13,44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerin incelemesi sürüyor. Şu an araştırılıyor. Deprem dolayısıyla insanlarda panik oluştu, şu an için olumsuz bir durum görünmüyor. Yaklaşık 10 saniye kadar sürdü, ekiplerin incelemesi sürüyor. Biz de sahada görüntü almaya çalışıyoruz' dedi.

‘SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMESİNLER’



PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY:

Gelecekte olabilecek deprem adayları olarak bu büyüklükleri görebiliriz. 4.6'dan sonra sönümlenebilir de. Önemsiz kabul edemeyiz. Malatya'nın kendisinin deprem zonu var.

('Ocak ayındaki depremin enerji transferini mi yaşıyoruz?' sorusuna) Evet... Onun artçısı olabilir. Bir bölge depremde rahatlar, o bölgenin gerilimi yan komşu alanlara taşınır. Batı'da Pütürge civarındaydı. Söylentilere itibar etmesinler, yetkililerin söylediği söylemler önemli. Bu konuda tek yetkili AFAD ve bölgenin Valisidir.