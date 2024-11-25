Son dakika haberi... Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan alınan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.20'de olan depremin derinliği 9.75 km olarak ölçüldü.

AFAD: AN İTİBARIYLA, OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 20.20’de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

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"Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Malatya Doğanşehir’de 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."