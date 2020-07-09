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Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedildi.
Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 23:57'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
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