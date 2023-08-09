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Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#AFAD#Malatya
Son dakika haberi: Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 20:31

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Elazığ, Diyarbakır ve Adıyaman dahil çevre illerde hissedildi.

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6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya bir kez daha sallandı.

Saat 20.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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#Deprem#AFAD#Malatya

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