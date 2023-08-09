Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya bir kez daha sallandı.

Saat 20.01'de merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Sarsıntı yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.