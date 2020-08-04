MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 04.08.2020 - 18:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre; Malatya’nın Pütürge ilçesi bu kez 4.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Pütürge'de 4.4 ile 1.7 arasında 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

Son dakika haberi... Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30’da 4.4 ile kendini gösterdi. Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.

Bu arada, saat 12.37’de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00’a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.

Son dakika haberi: Malatyada 4.4 büyüklüğünde deprem

11
Malatya depremi çok şiddetli hissedildi Uzmanlar nedenini anlattı
Malatya depremi çok şiddetli hissedildi! Uzmanlar nedenini anlattı
Son dakika haberler... Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli deprem
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle