Son dakika haberi: Malatya depremi çok şiddetli hissedildi... Uzmanlar nedenini anlattı

Depremle ilgili bilgi veren uzmanlar şunları söyledi:

PROF. DR. ERSOY: VATANDAŞLARIN DA BU TÜR EVLERE GİRMEMELERİ GEREKİYOR

CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.

Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu. Müstakil bir deprem gibi gözüküyor. Öyleyse giderek küçülecek depremler şeklinde devam eder ve biter. Bu depremler her zaman yaşanacak yapı stoğumuzu hazırlamamız gerekiyor.

Ocak - Şubat - Mart'ta 20 bin deprem meydana geldi. Normalde 1 yılda 24 bin sarsıntı olur. Biz 20 binini ilk 3 ayda yaşadık. Önemli bir deprem periyodundayız. Türkiye'nin her yerinde depremler oluyor şu anda. Birkaç gün geçmiyor ki deprem meydana gelmesin. Hem de, Doğu'da olabiliyor, Batı Anadolu'da olabiliyor, Güney Batı Anadolu'da oldu. Ama toplamda 2020 yılında çok deprem oldu. Sanki 1 yıllık deprem sayısını yılın ilk yarısında geçtik bile. Hem batı, kuzey, Doğu Anadolu faylarında 7'nin üzerine çıkacak depremler olacak. Bu bizim kaderimiz kaçınılmaz, bu bir milli seferberliktir. Küçük depremler küçük enerji alır. Daha büyük enerjiler daha büyük depremlerle ortaya çıkacak. Biz daha en kötüyü yaşamadık. Her an hazır olmamız gerek.''

PROF DR. OKAN TÜYSÜZ: BÖYLE BİR FAY İLERİDE BÜYÜK BİR DEPREM YARATABİLİR

NTV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları söyledi:

"24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen kenarında yer alıyor. 24 Ocak depreminin artçısı, ya da onun tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Daha büyük bir deprem olur mu? Doğu Anadolu fayı kırılmayan ama aktif bir fay. Böyle bir fay ileride büyük bir deprem yaratabilir ama yörenin büyük bir depreme hazır olması gerektiğini uzun yıllardır dile getiriyoruz.

Bir deprem ne kadar sığda olursa yüzeyde yarattığı sarsıntı da o kadar fazla olackatır. 7 km sığ bir derimlik. Yüzeyde oluşturduğu sarsıntı yüksek olacaktır."

PROF. DR. ERCAN AKSOY: SARSINTILAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR

TRT Haber canlı yayınında konuşan Fırat Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy şu bilgileri paylaştı:

"Orta büyüklükte bir deprem. Hareketliliği güneybatıya doğru gittiğinin göstergesi. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor. Son aylardaki durum da bunun göstergesiydi. Bu sarsıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Depremden uzak da olsa alüvyon zemin dediğimiz dolgu zeminlerde hasar olma ihtimali yükseliyor. Mademki faylar diri, bir anda önce bu dönüşümlerin, önlemlerin alınmasının önemi de ortaya çıkıyor. Müdahaleler çok gelişti tabi ki. Bunu takdirle karşılıyoruz ama bir taraftan da öncesinde yapılması gerekenlerin de önemi ortaya çıkıyor. Bu fayzonun varlığı ve aktif olduğu, deprem üretmesi belirli aralıklarda, biliniyor. Buralara hendek açılması gerekiyor.

Doğu Anadolu fayzonu çalışmaları çok sınırlı olduğu için bu fayların kaç yılda bir harekete geçtiğine yönelik veriler yetersiz ve bunların ortaya çıkarılması gerekiyor."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ZAMANI BİLMİYORUZ

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından şu değerlendirmelerde bulundu:

''Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz.''