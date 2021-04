Son dakika haberi: Libya'yla kritik imzalar atıldı! Erdoğan'dan ilk açıklama

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



'KADER BİRLİĞİ YAPTIK'



Milli birlik hükümeti Başbakanı, ve mümtaz bakanlarını Ankara'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretim ülkelerimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. 2 dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in nice kahramanlarımızın kutlu mücadelelerini sonucunda bugünlere gelebildik.



'DARBECİLER YANINDA SAF TUTANLAR KATLİAMLARA ORTAK OLMUŞLARDIR'



Türkiye, doğusu batısı kuzeyi ve güneyiyle tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyuta ulaştığı dönemde Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Libya'nın uluslararası çağrısına bir tek Türkiye koşmuştur. Darbecilerin işlediği suçlar tek tek ortaya çıktı. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için kamu hizmetleri geliştirilmelidir.



'TÜRKİYE, LİBYA'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEKTİR'



Gayri meşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz. Bugün bu husustaki kararlığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üstyapısına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan'ın iş adamlarıyla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir. Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuz, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya, savaş yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Libya'da safere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha yadediyorum.



Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:



Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.



'TÜRK ŞİRKETLERİN LİBYA'YA GELMESİNİ BEKİYORUZ'



İki ülke arasındaki karma ekonomik kurul toplantısının en kısa sürede yapılması içerisindeyiz. Libya yeniden yapılanma konusunda birçok proje yapacaktır. Türk şirketlerinin bu projeler için gelmesini bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı ve basın mensupları, bizler ekonomi enerji için ilişkilerini geliştirme çabası içerisindeyiz. Ortak sağlık işbirliği konularını da ele aldık. Bizler tüm ülkelerle stratejik işbirliği, özellikle bunu Türkiye ile sağlamaktayız.

ORTAK BİLDİRİ AÇIKLANDI

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

Seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin yegane meşru yönetim yapısı olduğu vurgulandı.

Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Bildiride, Türkiye'nin Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemi vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.

