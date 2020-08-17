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AA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Libya'da kritik toplantı!

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Son dakika haberi: Libya'da kritik toplantı!
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

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