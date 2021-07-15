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Son dakika haberi: Lancet'te yayınlandı... Bakan Koca hatırlattı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de üretilen Sinovac açısının etkinlik oranıyla ilgili bir çalışmayı Twitter hesabından paylaştı. 10 bin 218 kişiyle yapılan araştırmaya göre; CoronaVac aşısının iki dozu yüzde 83.5 etkili.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz Sinovac %83,5 etkili. Türkiye'de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet'te yayımlandı." ifadelerini kullandı.