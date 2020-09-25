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Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA- İHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Laleli'de tramvay ile otobüs çarpıştı

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İstanbul Laleli Aksaray istikametinde ilerleyen tramvay ile U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kalınca, yolda yoğun kalabalık oluştu.

Laleli Aksaray istikametinde ilerleyen tramvay ile kural ihlali yaparak U dönüşü yapmak isteyen Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvay raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bir yolcu bulunurken, tramvayda olan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Kazada can kaybı yaşanmazken, tramvayda bulunlar tahliye edildi. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı. Kaza nedeniyle Yusufpaşa, beyazıt arası tramvay seferleri durdu. Tramvayı kaldırma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Lalelide tramvay ile otobüs çarpıştı

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