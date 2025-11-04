Son dakika haberi... KYK burs sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu açıklamayı yaptı:
"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."
