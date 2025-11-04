×
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... KYK burs sonuçları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 20:06

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

