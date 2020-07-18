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AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 20:26,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi... Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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