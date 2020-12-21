Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü! Sinir krizi geçirdiler

Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Yüsra Işıtman (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten genç kız ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile kızlarının hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI



Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi. Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yüsra Işıtman'ın cansız bedeni incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.