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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 07:29 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü! Sinir krizi geçirdiler

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Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kız çocuğunun sır ölümü! Sinir krizi geçirdiler
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Küçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri kız çocuğunun yaşadığı evde detaylı olay yeri çalışması yaparken, ailesi sinir krizi geçirdi. Kız çocuğunun cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Yüsra Işıtman (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten genç kız ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile  kızlarının hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi. Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından  Yüsra Işıtman'ın cansız bedeni incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

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