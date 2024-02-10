Son dakika haberi! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a silahlı saldırı

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medyadan olayla ilgili yaptığı açıklamada AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında uzun namlulu silahlarla saldırı olduğunu açıkladı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerine yer verdi.