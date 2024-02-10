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Son dakika haberi! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a silahlı saldırı

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#AK Parti#Murat Kurum#Küçükçekmece
Son dakika haberi Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 18:11

Son dakika haberi... AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında uzun namlulu silahlarla saldırı oldu.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medyadan olayla ilgili yaptığı açıklamada  AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın programında uzun namlulu silahlarla saldırı olduğunu açıkladı.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerine yer verdi.

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#AK Parti#Murat Kurum#Küçükçekmece

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