Son dakika haberi: Kritik toplantı sona erdi! MGK'dan dikkat çeken bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar şöyle;

* İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.

* Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.

* Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.

* Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."

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