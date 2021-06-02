Son dakika haberi: Kritik toplantı sona erdi! MGK'dan dikkat çeken bildiri
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 13.45'te toplandı. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Filistin'de insanlık dışı eylemlerinin şiddetle kınandığı ve terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. 5 saat süren toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar şöyle;
* İsrail'in Filistin topraklarını hukuksuz işgali ve sivil halkı kasten hedef alan insanlık dışı eylemleri şiddetle kınanmıştır.
* Savaş suçu niteliğindeki İsrail saldırılarının tekrarlanmaması ve Filistin meselesine adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası topluma, üzerine düşen mesuliyetin gereğini gecikmeksizin ve samimiyetle yerine getirme çağrısında bulunulmuştur.
* Güney sınırlarımız boyunca terör örgütlerini etkisiz ve sınırlarımızı güvenli hale getirmeye yönelik harekatlar kesintisiz şekilde sürdürülecektir.
* Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."
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