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GeriGündem Son dakika haberi... Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
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Haber Giriş: 17.12.2020 - 01:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

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Son dakika haberi... Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmalarını görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saat 17.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtilmişti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin aşı gündemiyle ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

Son dakika haberi... Kritik Bilim Kurulu toplantısı sona erdi Bakan Kocadan flaş aşı açıklaması

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