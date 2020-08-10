Son dakika haberi: Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.30'da başlayan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.



TOPLANTININ GÜNDEMİ



Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve koronavirüste bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.