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Haber Giriş: 10.08.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

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Son dakika haberi: Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 15.30'da başlayan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve koronavirüste bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.

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