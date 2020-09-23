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Haber Giriş: 23.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kritik operasyonda 6 tutuklama

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Son dakika haberi... Kritik operasyonda 6 tutuklama
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Gelen son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 15 şüpheli için ev hapsi, 23 şüpheli için ise imza yükümlülüğü adli kontrol şartı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül’de FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle bağlantısı tespit edilen 60 şüpheli için Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı vermişti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, biri ihraç hakim olmak üzere 6 avukatın tutuklanmasına hükmederken, 15 şüpheli için ev hapsi, 18 şüpheli için ise imza yükümlülüğü adli kontrol şartı kararı verdi.

Son dakika... İzmir merkezli FETÖ operasyonu
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