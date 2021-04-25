Son dakika haberi: Joe Biden'ın açıklaması ardından Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Gözler karar gününde

CNN TÜRK Muhabiri Serhat Dal, ABD Başkanı Biden’ın açıklaması sonrası gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Soykırım açıklaması sonrası Türkiye’den ilk ve net tepki geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Türkiye’nin tepkisi iletildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal kabul etti. Büyükelçi’ye tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun olan bu açıklamanın kabul edilemez olduğu, tümüyle reddedildiği ve kınandığı ifade edildi. Satterfield’a ayrıca ABD Başkanı Biden’ın açıklamasının uluslararası hukuk açısından hükümsüz olduğu Türk halkını derinden incittiği ve ilişkilerde onarılması zor bir yara açtığı da aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan henüz soykırım nitelendirmesi dair bir açıklama gelmedi, ama Erdoğan açıklamanın hemen ardından Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’le görüştü. İki ülke soykırım açıklaması sonrası atılabilecek ortak adımları ele aldı. Dikkat çeken görüşmede iki ülkenin ortak hareket edeceği sinyali değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran’daki NATO zirvesinde Biden ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor. NATO zirvesinde ABD Başkanı’nın açıklaması yeniden gündeme gelecek. İki ülke arasındaki sorun başlıklarından biri olacak.

Soykırım açıklamasına Ankara’dan da art arda tepkiler geldi. Bundan sonra ne olacak sorusunun yanıtı da bundan sonra iki ülke arasında atılacak karşılıklı adımlarla belirlenecek. Bilindiği gibi hukuki ve siyasi hiçbir müeyyidesi olmayan bir açıklama, ABD’nin iç siyaseti açısından kullanılan bir açıklama.

KABİNE TOPLANTISI'NDA NETLEŞECEK

Türkiye bu açıklamaya tepkisini sürdürecek. Son olarak yarınki Kabine toplantısında da Biden’ın soykırım açıklaması en önemli gündem başlıklarından biri olacak ve bundan sonraki atılacak adımlar da ele alınacak.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmalarında gelinen son aşamanın da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da sunum yapılacağı tahmin ediliyor. Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflere düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da sunum yaparak, önemli dış gelişmeler ile 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde bilgilendirme yapması öngörülüyor.

Yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara