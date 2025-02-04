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Son dakika haberi... Kritik atama kararları Resmi Gazete'de

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#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğani#MGK
Son dakika haberi... Kritik atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 00:10

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet Durum Yönetimi Başkanı Okay Memiş atandı. AFAD Başkanlığına ise Ali Hamza Pehlivan atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı.

AFAD Başkanlığına ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atandı.

Mersin Valiliğine, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Özbekistan Büyükelçiliğine Ufus Ulutaş atanırken, Moğolistan Büyükelçiliğine Başak Genç Yüksel atandı.

BASIN İLAN KURUMU ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

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Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

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#Resmi Gazete#Recep Tayyip Erdoğani#MGK

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