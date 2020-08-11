Son dakika haberi: Koronavirüste sonbahar kuralları: Eylülün ikinci yarısından itibaren yine uygulanabilir...

Koronavirüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları, yeni planlamalarla devam ediyor. Çalışmalar öncelikle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları üzerinden sürdürülürken, Cumhurbaşkanlığı da sürece koordinasyon açısından dahil oluyor.

PANDEMİ HASTANELERİ

Buna göre ilgili bakanlıklar, geçen nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini, eylülün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak. Sağlık Bakanlığı, yeni strateji belirleyecek. Ankara’daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak. Yoğun bakımların ayrılması, koronavirüs hastanelerinin listesinin yayınlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak. İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM’lerde denetimler sıklaştırılacak.

DAHA SIKI ÖNLEMLER

Yetkililer, ”Kamusal presin arttığına şahit olacağız. Eylül 15’e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül’den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak. Toplum psikolojik açıdan o zaman hazır olacak” diyor.

BAŞKENT TAKSİLERİNE ŞEFFAF BÖLME

◊ Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini arttırarak, taksiler için bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda hem taksi sürücüleri hem de vatandaşın virüsten korunması amacıyla taksilerde şeffaf panel uygulaması başlatıldı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, ‘https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid’ adresi üzerinden form dolduracak. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere, ‘Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır’ yazılı yapıştırmalar yerleştirilecek. (◊ DHA)