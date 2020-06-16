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Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüsle ilgili çarpıcı tespit: Anadolu'ya yayılıyor...

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Son dakika haberi: Koronavirüsle ilgili çarpıcı tespit: Anadolu'ya yayılıyor...
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Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında, seyahat yasağının kalkmasıyla, vakaların Anadolu illerine yayıldığı belirtiliyor. Mart-nisan aylarında vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da görülürken şimdi diğer kentlerdeki vaka oranının yüzde 60’a çıktığı ifade ediliyor. İllerden gelen haberler de bu verileri destekliyor.

POZİTİFLERDE ARTIŞ - BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa'da artan koronavirüs vakalarına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve maske konusunda Bursalıları uyaran Canbolat, “Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

VAKA SIFIRDI, 18’E ÇIKTI - ARDAHAN

Vaka sayısının sıfırlandığı Ardahan’da, şehir dışından gelenler nedeniyle 18 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine il merkezi ve 5 ilçede maske takmak zorunlu hale getirildi. 

CAMİLERDEN ANONS - ADANA

Adana Valiliği, vaka sayısında önemli oranda artış meydana geldiğini bildirdi. Kentteki camilerden “Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım” anonsları yapıldı.

TAZİYEDE BULAŞTI - KONYA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Konya’daki hasta sayısının artışına dikkat çekmişti. Çumra’da taziye ziyaretinde 22 kişiye virüs bulaşınca bir köy karantinaya alındı. 

SINAVDA KORONA - KOCAELİ

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giren bir öğrencinin testinin pozitif olduğu ortaya çıkınca hemen başka salonda tek başına sınava girmesi sağlandı. Temas ettiği 15 öğrenci ve bir öğretmen de izolasyona alındı.

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