Son dakika haberi: Koronavirüs vakalarında kritik artış; 2 bin endişesi! Böyle devam ederse...

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Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.

KISMİ YASAKLAR GELEBİLİR

Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor. Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.

SAHİLLERDE HAREKETLENME

Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor. Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

ÖNCE TEDBİR SONRA DENİZ

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez plajları, yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmıyor. Ayrıca plajlara gelen herkesin girişte ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor. (DHA)

BAĞIŞIKLIK TARAMASI

81 ilde yapılan antikor testleri devam ediyor. Kişilerin onayı alınarak yapılan testlerle, semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek Türkiye’nin bağışıklık haritası belirlenecek.







