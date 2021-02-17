Son dakika haberi: Koronavirüs tedbirleri esnetiliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Kabine Toplantımızda güvenlikten sağlığa, ülkemizin gündemindeki tüm meseleleri değerlendirdik. Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde de durduk.

GARA'DA PKK KATLİAMI

Bu harekat üzerinde şehit düşen 3 askerimizle alçakça katledilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Bu süreçte devlet olarak her yolu deneyerek terör bataklığını kurutmaya çalıştık. 1990'lı yılların kaotik ortamında terör örgütü hem askerlerimiz, güvenlik güçlerimizle diğer kamu görevlilerimize hem de sivil vatandaşlarımıza acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Bebeklerden kadınlara, yaşlılara kadar ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştır. Bölge ülkelerinin ve küresel güçlerin piyonu haline dönüşen örgüt bir süre kendi kabuğuna çekilmiştir.

Bu dönemde terör meselesini suhuletle çözüme kavuşturmak için tüm risklerini göze alarak çeşitli adımlar attık. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne göz diken çevrelerle birlikte hareket eden terör örgütü yeniden eylemlere başladı.

Sur, İdil, Cizre, Silopi, Nusaybin, Derik, Dargeçit ilçelerimizde yaşanan hadiseler güvenlik kuvvetlerimiz müdahalesiyle bastırılmıştır. Sınırlarımız içerisinde kapsamlı terör operasyonları yürütülmüştür.

Türkiye'ye terörden darbeye her yönetimi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir.

Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu kırmak için de çok sayıda harekat gerçekleştirdik. Bu harekatlar sayesinde Suriye sınırlarımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik.

17 BİN 750 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

Ülkemizin Temmuz 2015 yılından bugüne kadar sınırları içinde ve dışında yürüttüğü operasyonlarda verdiği şehit 401 asker, 403'ü jandarma, 116'sı güvenlik koruyucusu olmak üzere toplam 1259'dur. Yine bu dönemde terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken 5 binin üzerinde vatandaşımız da yaralanmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında toplamda 12 binin üzerinde terörist imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750'yi bulmuştur. Elbette tek bir şehidimizin tırnağını bile bu teröristlerin topuna birden değişmeyiz.

Burada rakam olarak ifade ettiğimiz her bir şehit, gazimizin, hatta teröristin nihayetinde bir can olduğunu asla unutmuyoruz. Medeniyetimizin temelinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır.

Önceki akşam UNESCO Yunus Emre Yılı'nda bir kez daha rahmetle andığımız büyüklerimiz bize hep "önce insan" demeyi öğütlemiştir. Bizim ezanımız, bayrağımız, vatanımız başta olmak üzere kutsallarımız söz konusu olduğunda gözümüz dünyayı görmez.

"ELİMİZDE TEK BİR MASUMUN KANI YOKTUR"

İnancımız ve değerlerimiz yolunda mücadele ederken şehitlik ve gazilikle müşerref olmayı en üstün vasıf olarak kabul ederiz.

Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Geçmişimizde tek bir coğrafyanın ya da toplumun sömürülmesinin ayıbı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık, ne kendimiz böyle bir zillete bulaştık, ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.

Katran karasından beter halleriyle ülkemize insanlık, hak, adalet, özgürlük, demokrasi dersi vermenin peşine düşenlere diyorum ki, önce siz aynaya bakın ve kendi gerçeklerinizle yüzleşin. Sırça köşkleriniz en küçük bir rüzgarda nasıl temellerinden sarsıldığını biz görüyoruz.



Biz ise binlerce yıllık köklü geçmişimizde nice fırtınalar atlattık. Çünkü biz hiçbir zaman zalim olmadık. Zalimin yanında yer almadık, zalime teslim olmadık. Çünkü biz her zaman mağdura kucak açtık, mazluma el uzattık, hukukunu koruyanın safını tercih ettik.



Suriye'de bunu yaptık. Libya'da bunu yaptık. Karabağ'da bunu yaptık. Somali'de bunu yaptık. Filistin'de bunu yaptık. Irak'ta, Bosna'da, Kıbrıs'ta bunu yaptık. Şayet bunun için bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik.

Bu bedeli yeri geldi sokaklarımız karıştırılarak ödedik, yeri geldi siyasi kaos denemesiyle ödedik, yeri geldi terör örgütleri üzerimize salınarak ödedik, yeri geldi darbe girişimiyle ödedik, yeri geldi ekonomik tuzaklarla ödedik, yeri geldi uluslararası alanda haksız, hukuksuz baskılara maruz kalarak ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik, teslim olmadık.

Bugün Türkiye kendini her zamankinden çok daha fazla güvenmektedir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefine doğru, bizzat sahada adım adım yürümektedir. Bugün Türkiye dünyadaki tüm mazlumların gönlünde taht kurmuştur.