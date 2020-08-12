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Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:06, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı
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Son dakika haberi... Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında başladı.

Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplandı. Kurul, vaka sayılarını değerlendirecek, "Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, koronavirüse karşı hangi tedbirler alınacak?" soruları değerlendirilecek.

Son olarak Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuları ele almak üzere bir kez daha bir araya gelmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak değerlendirme sürecinin nihai aşamaya geldiğini duyurdu.

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