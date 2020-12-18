Son dakika haberi: Koronavirüs aşısı için yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandı! "Acil kullanım onayı" hükmü eklendi
Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.
Son dakika haberi... "Beşeri tıbbi ürünlerin" ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle