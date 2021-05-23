Son dakika haberi... 23 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayısındaki istikrarlı düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.
22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 22 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 216 bin 658 olarak açıklarken, 8 bin 697 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 231 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 14 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 013 bin 111 olarak açıklamıştı.
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