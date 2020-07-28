Son dakika haberi! Korkutan koronavirüs uyarısı! Vaka sayısı günlük 5'e düşmüştü 100'ü geçti

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüs vakalarında yaşanan artışa dikkat çekti.



DHA'ya açıklama yapan Prof. Dr. Yıldız, pik olma ihtimaline değinerek, "İlk pik döneminin yaşandığı Nisan ayını hatırlayacak olursak o dönemde biz büyük bir endişe taşıyorduk. Vaka sayıları artacak, hastane kapasiteleri zorlanacak, yoğun bakımlar dolacak endişesi ile ciddi bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyorduk.



Bu dönem Mayıs ayında azaldı. Kayseri'deki günlük vaka sayıları 5'e kadar inmişti. Bu durum gereksiz bir rahatlamaya neden oldu. Tedbirlerin azaltılmaması gerektiğini vurgulamamıza rağmen tedbirler gevşetildi.



Yaz aylarının da getirdiği rehavetle Kayseri'de günlük 5 olan vaka sayısı şimdi 100'ü geçti. Bu durum ikinci pikin kapıda olduğunu gösteriyor. Tekrar sil baştan olaya yeniden başlayacağımızı gösteriyor. Bizim arzu ve isteğimiz hastalık nedeniyle kapasitelerin zorlanmamasıdır. Büyük bir tehdit karşımızda duruyor" diye konuştu.



'KURBAN BAYRAMI SIKINTILI GEÇECEK'



Kurban Bayramı'nda kurallara uyulmaması durumunda vaka sayısında çok ciddi artışın olabileceğini ifade edene Prof. Dr. Yıldız, "Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na oranla çok sıkıntılı geçecek görünüyor; çünkü kurban kesiminde insanların çok fazla önlem almayacağını söylemek şimdiden mümkün.



Ne maske, ne sosyal mesafe, ne de hijyen kurallarına uyulmayacağını düşünüyorum. Kurban kesim alanlarının çok sıkı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Kapalı kurban kesim alanlarında insan yoğunluğu azaltılmalıdır.



Kurban kesimlerinde randevu zamanı uzun tutulmalıdır. Herkesin kesilen kurbanın başında toplanması büyük hata olur. Kurallara riayet edilmez ise Kurban Bayramı'ndan 14 gün sonra çok ciddi hasta sayıları ile karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.