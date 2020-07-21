Son dakika haberi: Korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in oynadığı turistik tanıtım filmini Batuhan Altın adlı bir arkadaşının çektiği bildirildi. Marmaris'te çekilen görüntülerde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.





