Son dakika haberi! Konya'da katliam! Evi basıp 7 kişiyi öldürdüler

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

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