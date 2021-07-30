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DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 20:02 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Konya'da katliam! Evi basıp 6 kişiyi öldürdüler

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Son dakika haberi! Konya'da katliam! Evi basıp 6 kişiyi öldürdüler

Son dakika haberi...Konya'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, ev de ateşe verildi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

Son dakika haberi Konyada katliam Evi basıp 6 kişiyi öldürdüler

Son dakika haberi Konyada katliam Evi basıp 6 kişiyi öldürdüler

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