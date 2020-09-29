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Haber Giriş: 29.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika haberi: Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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