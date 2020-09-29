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Son dakika haberi: Konya'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Konya'nın Ereğli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Eregli (Konya)
Tarih-Saat : 29.09.2020, 14:22:48 TSİ
Enlem : 37.9600 N
Boylam : 34.0418 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/0gM8w67bUK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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