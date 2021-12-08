Son dakika haberi: 'Konuşanlar' programı için RTÜK harekete geçti

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' programında geçen diyaloglar nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

'Konuşanlar'ın Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmadığı belirten RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımı şu şekilde;

Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.