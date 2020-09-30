Son dakika haberi: Komşu dehşeti! Köpek katili serbest

İstanbul Beylikdüzü’ndeki Sahil Mahallesi Marmara Caddesi’nde yaşayan Bora Bişkin, önceki gün polisi arayarak “Camımı kırıp köpeklerimi öldüren biri var” diyerek yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese gitti. Bora Bişkin, eşkalini bildiği bir kişinin camlarını kırdığını, daha sonra da bahçesinde bulunan köpeklerini boğazlarından bıçakladığını, bıçakladığı köpeklerden birini de yaralı olarak yanında götürdüğünü söyledi.

‘BEN ÖLDÜRDÜM’ DEDİ

İki köpeğin de öldüğü belirlenirken bir köpek saldırıyı yaralı atlattı. Polis, saldırganın yan komşuları olduğunu tespit etti. Şüpheli kişinin bahçesinde kan izleri gören polis kapı zilini çaldı. Komşu Faruk Özdemir elleri kanlı bir şekilde karşılarına çıktı. Özdemir gözaltına alındı. Köpekleri bıçaklarken elleri kesilen Özdemir hastaneye götürüldü. Olayı soran polislere “Köpekleri ben öldürdüm. Bıçağı attım, attığım yeri hatırlamıyorum” dedi. İfadesinde ”Daha önce tartışmıştık, alkollüydüm ondan yaptım” dediği öne sürüldü. Adliyeye çıkarılan Özdemir, adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Korkunç olayı sosyal medya hesabından paylaşan Bora Bişkin, komşularının ortada hiçbir neden yokken köpekleri öldürdüğünü belirterek, serbest kalmasına büyük tepki gösterdi.