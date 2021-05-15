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Haber Giriş: 15.05.2021 - 18:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kocaeli'de sıcak saatler! Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

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Son dakika haberi: Kocaeli'de sıcak saatler! Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü, annesi ve iki amcaoğlu ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor

Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (28), ailesini rehin aldı. Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B, amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı yaraladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi: Kocaelide sıcak saatler Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı

Son dakika haberi: Kocaelide sıcak saatler Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı


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