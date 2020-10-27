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DHA- AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kobani soruşturmasında flaş gelişme

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Son dakika haberi: Kobani soruşturmasında flaş gelişme
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Son dakika haberi... Kobani soruşturmasında PKK/KCK’ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Kobani eylemleri' soruşturması kapsamında, ölüm ve şiddet olaylarında sorumluluğu bulunduğu bilgilerine ulaşılan, yine bir kısmı örgüt tarafından kadro eğitimi alan, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görev alan, Kandil-Türkiye arasında kuryelik yapan 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 7 ilde yapılan operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber! Ankara'da 'Kobani eylemleri' operasyonu: 3 gözaltı
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