MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi... Kısıtlama saatinde 244 promil alkollü yakalandı! "Aman annem duymasın!"
GeriGündem Son dakika haberi... Kısıtlama saatinde 244 promil alkollü yakalandı! "Aman annem duymasın!"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 09:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Kısıtlama saatinde 244 promil alkollü yakalandı! "Aman annem duymasın!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... Kısıtlama saatinde 244 promil alkollü yakalandı! "Aman annem duymasın!"
Abone Olgoogle-news

Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen uygulama noktasında alkollü yakalanan sürücü, cezayı yarın ödeyeceğini söyledi. Sürekli telefonuyla konuşan sürücü Mustafa B. karşısındaki kişiye ise ''Annem duymasın'' dedi.

Bursa'da polis ekipleri, kent genelinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı.

Kontrol noktasında her gelen aracı durduran ekipler, sürücünün alkollü olduğunu fark etti. Mustafa B., üflediği alkol metrede 244 promil alkollü çıktı. Hem kısıtlamaya uymayan hem de alkollü araç kullanan sürücüye polis ekipleri toplam 4 bin 378 lira ceza uygulanırken, 6 ay geçici süreyle ehliyetine el koydu.

Son dakika haberi... Kısıtlama saatinde 244 promil alkollü yakalandı Aman annem duymasın

ANNESİNDEN KORKTU, "CEZAYI YARIN ÖDEYECEĞİM'' DEDİ

Kameraları görünce "cezayı yarın ödeyeceğini" ifade eden Mustafa B., telefonda konuştuğu kişiye ise annesinin duymaması konusunda tembihledi.
Yanında bulunan arkadaşına ise sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü Mustafa B., gözaltına alınırken, aracı ise yakınına teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle