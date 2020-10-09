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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY, (DHA)- AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kırıkkale’de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Kırıkkale’de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
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Gelen son dakika haberine göre, Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili S.Ü. ve Ö.Ö. gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Kırıkkale’de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti
İZMİR'DE SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLEN 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Son dakika haberi: Kırıkkale’de sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti


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