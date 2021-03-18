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Haber Giriş: 18.03.2021 - 21:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kilis'e 2 roket düştü! Yetkililerden ilk değerlendirme geldi

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Son dakika haberi: Kilis'e 2 roket düştü! Yetkililerden ilk değerlendirme geldi

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket Kilis'e düştü. Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Son dakika haberi: Kilise 2 roket düştü Yetkililerden ilk değerlendirme geldi

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Son dakika haberi: Kilise 2 roket düştü Yetkililerden ilk değerlendirme geldi

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