Son dakika haberi: Kenneth Kaunda hayatını kaybetti
Zambiya'nın ilk devlet başkanı ve sömürgecilikle mücadele eden Afrikalı liderler kuşağının yaşayan son temsilcilerinden biri olan Kenneth Kaunda, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Kenneth Kaunda, başkent Lussaka'da zatürree nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yardımcıları, Kaunda'nın Covid-19'a yakalanmadığını açıkladı.
Kaunda 1950'li yıllarda Kuzey Rodezya'nın Britanya'dan bağımsızlık hareketinin en önemli isimlerinden biriydi.
1964'te gelen bağımsızlığın ardından Kaunda, Zambiya'nın ilk devlet başkanı olup 27 yıl görevde kalmıştı.
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