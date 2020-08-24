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Son dakika haberi: Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika haberine göre, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kayseri'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 24, 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Sarioglan (Kayseri)
Tarih-Saat : 24.08.2020, 10:27:41 TSİ
Enlem : 39.0358 N
Boylam : 35.8801 E
Derinlik : 5.77 km
Detay : https://t.co/GTucYe7W7I@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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