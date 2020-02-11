Son dakika haberi: Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır-Batman illeri ara hattında 'Kapan-6 Zori Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel hareket ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev aldı.
Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor
Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla; Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı ve Batman İl Jandarma Komutanının bizzat operasyonu arazide sevk ve idare ettiği, “KAPAN-6 ZORİ OPERASYONU” başlatıldı.
Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel [(95) operasyonel tim] görev alıyor.
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