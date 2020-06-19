Son dakika haberi: Kanıyla not yazmıştı! Nurtaç Canan’ı yaralayan Ragıp Canan yakalandı

Son dakika haberi... 4 Mayıs'ta, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'nde oturan Nurtaç Canan (49) ile boşanmak istediği eşi Ragıp Canan (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ragıp Canan, silahla eşine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.



İki bacağından yaralanan kadın kanıyla yere, "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." ifadelerini yazdı.



Nurtaç Canan, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Şüpheli Ragıp Canan, ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu akşam saatlerinde Esenyurt'ta yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



