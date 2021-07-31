Son dakika haberi: Kahreden bir haber daha! Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı... Molotof kokteyli atıldığı iddiası
Son dakika haberine göre; Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi sürüyor. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.